مشرع أمريكي يقول إن صور رهائن إسرائيليين تعرضت للتخريب خارج مكتبه

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واشنطن (رويترز) – تعرض مكتب عضو مجلس النواب الأمريكي براد شنايدر لما وصفه النائب الديمقراطي يوم الجمعة بأنه “عمل حقير من أعمال الكراهية”، بعد أن تم إزالة ملصقات للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة من خارج مكتبه في مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي.

ونشر شنايدر، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل، صورة للملصقات المتناثرة على الأرض.

وقال على وسائل التواصل الاجتماعي “كان هذا عملا مشينا في أي يوم ولكن بشكل خاص في الرابع من يوليو، عيد استقلال بلادنا”.

وقالت شرطة الكابيتول الأمريكية في بيان إنها “على علم وتحقق” لكنها لم تتمكن من تقديم المزيد من التفاصيل.

وقالت صفحة “دايركت أكشنز فور بالستين” (تحركات مباشرة من أجل فلسطين) على إنستجرام إن المتظاهرين طالبوا المشرع بدعم استعادة التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وإنهاء الحرب. وعلقت واشنطن تمويلها للأونروا بعد أن زعمت إسرائيل أن بعض العاملين في المنظمة لهم علاقات بجماعات متطرفة، وهو ادعاء قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل لم تقدم أدلة عليه حتى الآن.

وذكرت الصفحة أيضا أن المحتجين انتقدوا تصويت شنايدر لوقف تمويل الأونروا. وظهروا في مقطع مصور وهم يقولون “إذا لم نحصل على العدالة، فلن تناموا”.

وقال شنايدر أيضا إن منزله تم استهدافه في مطلع الأسبوع الماضي، إذ “قام حوالي 50 محتجا ملثما بقرع الطبول، ونفخ الأبواق، ورددوا هتافات معادية للسامية” في الساعة 2:30 صباحا. وذكرت وسائل الإعلام أن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين نظموا احتجاجا أمام منزله في الساعات الأولى من الصباح.

شنايدر، وهو يهودي، عضو مجلس النواب عن منطقة تغطي ضواحي شمال شيكاجو في ولاية إلينوي.

وأسفر هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات وتجمعات سكنية في جنوب إسرائيل، عن مقتل 1200 شخص، بينما تم اختطاف حوالي 250 شخصا آخرين كرهائن في غزة التي تسيطر عليها حماس، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأدى الهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى مقتل أكثر من 38 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة المحلية، وسوى معظم القطاع بالأرض وتسبب في مجاعة واسعة النطاق.

وأدى الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة، أهم حليف لإسرائيل، بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل. ولاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعا في معاداة السامية وكراهية الإسلام.