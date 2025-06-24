مشرع يدعو لعدم السماح لمدير وكالة الطاقة الذرية بدخول إيران

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القاهرة (رويترز) – قال نائب إيراني إنه ينبغي عدم السماح للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بدخول إيران.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة أن النائب علاء الدين بروجردي، وهو عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، دعا إلى تعليق التعاون مع الوكالة.

ووافقت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يوم الاثنين على الخطوط العريضة لمشروع قانون يهدف إلى تعليق تعاون طهران الكامل مع وكالة الطاقة الذرية.