مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مشروع قانون في كمبوديا لمعاقبة منكري جرائم الخمير الحمر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وافقت الحكومة الكمبودية على مشروع قانون يفرض عقوبة سجن قد تصل إلى خمس سنوات على منكري الإبادة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر، وفق ما قال الناطق باسمها.

بعد حرب أهلية دامية، حكم الخمير الحمر بقيادة بول بوت في عزلة شبه تامة بين 1975 و1979. وخلال تلك السنوات، قضى حوالى مليوني شخص جوعا أو إعداما أو من شدّة التعذيب أو الأعمال القسرية.

وتمّت الموافقة على مشروع القانون خلال اجتماع للحكومة ترّأسه رئيس الوزراء هون مانيت الجمعة، على أن يرفع إلى البرلمان عمّا قريب، بحسب ما قال الناطق باسم الحكومة بن بونا لوكالة فرانس برس.

وينصّ المشروع على عقوبة تتراوح بين سنة وخمس سنوات من السجن وغرامة قد تصل إلى 125 ألف دولار على الأشخاص “الذين ينكرون حقيقة الماضي القاتم”، وفق ما جاء في بيان.

وتشمل الفظائع المعنية بمشروع القانون الإبادة والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب المعترف بها من الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية التي أنشئت بدعم من الأمم المتحدة في 2006 للمعاقبة على جرائم الخمير الحمر وحُلّت في 2022 بعد إصدار آخر أحكامها.

وأُعلن مشروع القانون هذا قبل أقلّ من ثلاثة أشهر من الذكرى الخمسين لاستيلاء الخمير الحمر على السلطة في 17 نيسان/أبريل 1975.

وهو أُعدّ بناء على طلب من رئيس الوزراء السابق هون سن الذي ما زال يتمتّع بنفوذ كبير في الساحة السياسية والذي ندّد في أيار/مايو الماضي بأن بعض السياسيين ما زالوا يرفضون الإقرار بالإبادة المرتكبة في عهد الخمير الحمر وطالب الحكومة بمعاقبتهم.

واستقال هون سن الذي كان نفسه من المسؤولين في الخمير الحمر سنة 2023 وسلّم رئاسة الحكومة لابنه البكر هون مانيت.

سيو/م ن/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
27 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية