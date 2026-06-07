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مشروع قرار أمريكي لوكالة الطاقة الذرية يطالب إيران بمعلومات عن المواقع النووية

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باريس/فيينا 7 يونيو حزيران (رويترز) – تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى أعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يجبر إيران على إبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية التي تعرضت للقصف واليورانيوم المخصب الذي كان مخزنا فيها.

وينذر نص مشروع القرار الأمريكي بزيادة تعقيد المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لأن طهران تبدي استياء من صدور قرارات ضدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واطلعت رويترز اليوم الأحد على النص الذي وُزع قبيل الاجتماع الفصلي هذا الأسبوع لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.

ورغم أن قرارات سابقة صادرة عن مجلس الوكالة ضد إيران مرت بأغلبية مريحة، يمكن أن يواجه هذا النص مقاومة أكبر وذلك لأن الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل، قصفت مواقع إيران النووية في يونيو حزيران الماضي، ومنذ ذلك الحين عجزت الوكالة عن العودة إلى تلك المواقع.

وورد في النص أنه يتعين على إيران أن “تزود الوكالة بمعلومات دقيقة عن حسابات المواد النووية والمنشآت النووية الخاضعة للحماية… وأن تتيح للوكالة جميع الصلاحيات التي تحتاجها للتحقق من هذه المعلومات”. وأكد أن الأمرين يجب أن يتما “دون تأخير” وأنهما “ضروريان وعاجلان”.

غير أن النص لم يطلب إحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي، رغم أن بعض الدبلوماسيين أشاروا إلى أن هذا الخيار قيد النظر وهو ما كان سيأتي استكمالا لقرار اتخذه المجلس في 12 يونيو حزيران 2025 أعلن فيه انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار.

وبدأت إسرائيل قصف مواقع إيران النووية في 13 يونيو حزيران.

وأحجمت بعثة الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق على مساعيها لاستصدار قرار هذه المرة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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