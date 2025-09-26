مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية

من ليلى بسام وباريسا حافظي

بيروت/نيويورك (رويترز) – قال مصدران إيرانيان ومصدر مطلع على تفكير حزب الله إن مساعي الجماعة الرامية لتخفيف الضغوط الدولية على لبنان من أجل نزع سلاحها من خلال دعوة السعودية لفتح صفحة جديدة بينهما جاءت نتيجة جهود دبلوماسية بذلتها إيران خلف الأبواب المغلقة.

ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأسبوع الماضي السعودية إلى فتح “صفحة جديدة” وتنحية خلافات الماضي من أجل تشكيل جبهة موحدة ضد إسرائيل، وذلك في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع إشارة إلى قلق الجماعة الشيعية المدعومة من إيران من الضغوط المتزايدة على لبنان للمضي قدما في خطة نزع سلاحها.

ويشير دور إيران أيضا، الذي لم يكشف عنه سابقا، إلى قلق طهران من أن حليفها الرئيسي في لبنان قد يخسر مزيدا من النفوذ بعد الانتكاسات الكبيرة التي مُني بها خلال حرب العام الماضي مع إسرائيل.

ودأبت السعودية، التي طالما اعتبرت حزب الله منظمة إرهابية تمارس نفوذا غير مبرر على لبنان نيابة عن إيران، على تأييد نزع سلاح الجماعة ولم تُبدِ أي مؤشرات على تغيير موقفها منذ دعوة قاسم.

ولم يرد المسؤولون السعوديون على طلبات رويترز للتعليق بشأن دعوة حزب الله، أو ما إذا كانت سياسة الرياض تجاه حيازة الجماعة للأسلحة تغيرت.

وتثير مسألة سلاح حزب الله انقسامات كبيرة في لبنان وازدادت إلحاحا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على بيروت للإعلان عن خطة لنزع سلاح الجماعة ومع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد.

(شاركة في التغطية الصحفية مها الدهان في دبي – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)