مصحح-الأمم المتحدة تفرض عقوبات على شقيق قائد قوات الدعم السريع السودانية

(إعادة لتصحيح العنوان والإشارة إلى أنهم عسكريون كولومبيون سابقون في الفقرة الأولى)

28 أبريل نيسان (رويترز) – فرضت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على القوني حمدان دقلو موسى الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع السودانية وعلى ثلاثة مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال في السودان.

وجاء في بيان صادر عن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض العقوبات بناء على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وشملت القائمة القوني حمدان دقلو موسى الذي أشار البيان إلى أنه قاد جهودا لقوات الدعم السريع لشراء أسلحة ومعدات عسكرية.

كما تم فرض عقوبات على ألفارو أندريس كويجانو بيسيرا وكلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو وماتيو أندريس دوكي بوتيرو الذين قال البيان إنهم لعبوا دورا محوريا في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين.

وأظهرت أدلة بمقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية أن الكولومبيين الثلاثة “يزودون قوات الدعم السريع بالخبرة التكتيكية والتقنية ويعملون جنود مشاة ومدفعية ومشغلين للطائرات المسيرة والمركبات ومدربين، بل إن منهم من يدرب أطفالا للقتال في صفوف قوات الدعم السريع”.

وفي فبراير شباط، تمكنت بريطانيا، وكانت معها أيضا فرنسا والولايات المتحدة، من استصدار عقوبات على أربعة قادة من قوات الدعم السريع بسبب فظائع ارتكبت خلال حصار قوات الدعم السريع للفاشر.

شارك المرتزقة الكولومبيون في عدة معارك بمناطق مختلفة من السودان، منها العاصمة الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر.

وأدت الحرب التي دخلت عامها الرابع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى ما تصفها منظمات الإغاثة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

وفي وقت سابق من أبريل نيسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات وأفراد قالت إنهم متورطون في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال لحساب قوات الدعم السريع. وقالت إن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين توجهوا إلى السودان لدعم قوات الدعم السريع.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )