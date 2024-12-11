مصحح-قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا: سنعمل على حل قوات الأمن التابعة لنظام الأسد

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(لتصحيح لقب أحمد الشرع وإدارة العمليات العسكرية في سوريا)

دمشق (رويترز) – قال قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، لرويترز في بيان مكتوب يوم الأربعاء إنه سيحل قوات الأمن التابعة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف أن إدارة العمليات العسكرية المرتبطة بهيئة تحرير الشام والتي يقودها وتحكم الآن أغلب أنحاء سوريا تعمل مع المنظمات الدولية على تأمين مواقع يُحتمل وجود أسلحة كيماوية فيها.