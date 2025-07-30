مصدر: وزير الخارجية السوري يتوجه إلى روسيا يوم الخميس
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دبي (رويترز) – قال مصدر إن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني سيتوجه إلى روسيا يوم الخميس.
وبذلك سيكون الشيباني هو أهم مسؤول سوري يزور موسكو منذ الإطاحة بحليف موسكو بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول وتعيين حكومة جديدة في دمشق.
وتجري روسيا والحكومة السورية الجديدة محادثات بشأن آمال موسكو في مواصلة تشغيل قاعدتيها البحرية والجوية في شمال غرب سوريا.
(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)