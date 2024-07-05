مصدران: جماعة حزب الله رحبت بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

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من ليلى بسام

بيروت (رويترز) – قال مصدران مطلعان يوم الجمعة إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أبلغت حليفتها اللبنانية جماعة حزب الله بأنها وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأضافا أن الأمين العام للجماعة حسن نصر الله رحب بهذه الخطوة.

وأوضح المصدران أن وفدا من حماس بقيادة خليل الحية نائب رئيس الحركة أطلع نصر الله على أحدث التطورات خلال اجتماع في بيروت.

وقالت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في بيان في وقت سابق من يوم‭ ‬الجمعة إن نصر الله ناقش مع الحية أحدث مستجدات المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر تشرين الأول بالتزامن مع حرب غزة، مما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين خصمين مدججين بالسلاح.

وقال أحد المصدرين، وهو قيادي في حزب الله، لرويترز إن الجماعة ستوقف إطلاق النار بمجرد سريان أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مكررا تصريحات سابقة للجماعة. وأضاف “إذا صار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فحتما سيكون في لبنان وقف إطلاق نار من الساعة صفر نفسها”.

وجاء في بيان حزب الله أن نصر الله استقبل وفدا من حماس بقيادة الحية و”جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا”.

وأضاف البيان “كما جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة”.

وذكر مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس أن حماس عدلت إلى حد كبير موقفها من صفقة محتملة مع إسرائيل لتحرير الرهائن، معبرا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يكون بمثابة خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إنه سيرسل وفدا لاستئناف المفاوضات، وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس جهاز المخابرات (الموساد) سيترأس الوفد.

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