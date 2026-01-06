مصدران: عودة الهدوء إلى عدن بعد استهداف مُسيرات فوق قصر رئاسي

3دقائق

6 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مصدران أمنيان لرويترز اليوم الثلاثاء إن الهدوء عاد إلى مدينة عدن في جنوب اليمن مساء اليوم بعد استخدام أسلحة مضادة للطائرات لاستهداف طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق قصر معاشيق الرئاسي.

ولم يقدم المصدران مزيدا من المعلومات عن الواقعة.

وتخضع عدن ومناطق قريبة منها حاليا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات. وكان عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مقيما في القصر، لكن مكانه الحالي مجهول.

وتأتي تطورات اليوم وسط جهود لإنهاء الصراع الذي اندلع الشهر الماضي بين الانفصاليين المدعومين من الإمارات والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية.

وتسبب الصراع في نشوب خلاف كبير بين الإمارات والسعودية، مما أدى إلى تصدع التحالف الذي أُنشئ في الأصل لمحاربة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي لا تزال القوة العسكرية المهيمنة في اليمن.

واستولى الحوثيون على صنعاء في 2014 وتدخلت دول الخليج في العام التالي لدعم الحكومة المعترف بها دوليا، مما أدى إلى تقسيم اليمن إلى مناطق سيطرة متناحرة.

وعدن هي المقر الرئيسي للسلطة خارج المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2015، لكن قادة الحكومة المعترف بها دوليا غادروا المدينة إلى السعودية في أوائل الشهر الماضي عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن.

واستعادت القوات الحكومية بدعم من غارات جوية سعودية يومي الجمعة والسبت السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تتمتعان بأهمية استراتيجية في شرق اليمن.

ومن المقرر أن يتوجه الزبيدي إلى السعودية في مؤشر محتمل على إحراز تقدم نحو إنهاء الصراع بين الانفصاليين والحكومة المعترف بها دوليا.

وتأتي زيارته بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية مساء الجمعة أنها طلبت من السعودية استضافة منتدى لحل قضية الجنوب. ووافقت الرياض ووجهت دعوات للفصائل الجنوبية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)