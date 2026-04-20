مصدر إيراني كبير لرويترز: البرنامج الصاروخي ليس مطروحا للتفاوض مع أمريكا

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدر إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة، في وقت تحاول فيه إيران والولايات المتحدة التوصل إلى حل دائم للأزمة ومع قرب انتهاء أمد وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن “القدرات الدفاعية” لإيران بما يشمل برنامجها الصاروخي هي أمور ليست مطروحة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وتابع قائلا “استمرار الحصار الأمريكي في مضيق هرمز يقوض محادثات السلام”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)