مصدر تركي: قوات سوريا الديمقراطية لا تتصرف وفقا لاتفاقية الدمج مع الحكومة السورية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – صرح مصدر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس بأن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لا تلتزم باتفاقية وقعتها مع الحكومة السورية هذا العام للانضمام إلى مؤسسات الدولة، وأن الاشتباكات الأحدث بينها وبين القوات الحكومية تُضر بوحدة سوريا.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، منظمة إرهابية وأكدت مرارا أنها تتوقع منها الالتزام بالاتفاقية ونزع سلاحها والاندماج في كيان الدولة السورية.

وقال المصدر للصحفيين في مؤتمر صحفي في أنقرة “لم يغب عن بالنا أن صوت منظمة سوريا الديمقراطية الإرهابية ارتفع، مدفوعا بالاشتباكات في جنوب سوريا”، في إشارة إلى القتال بين عشائر درزية وبدوية الشهر الماضي.

وأضاف المصدر “هجمات منظمة سوريا الديمقراطية الإرهابية في ضواحي منبج وحلب ضد الحكومة السورية في الأيام القليلة الماضية تُلحق الضرر بالوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
