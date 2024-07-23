مصدر تركي ينفي صحة تقرير عن اجتماع بين أردوغان والأسد

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موسكو (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي إن تقريرا صحفيا ذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد غير صحيح.

ونقلت صحيفة الصباح اليومية التركية عن مصدر مطلع لم تذكره بالاسم قوله إن مثل هذا الاجتماع ربما يعقد في أغسطس آب وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون وسيطا في المحادثات.

وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي كان يتحدث إلى مجموعة من الصحفيين يوم الاثنين بعد نشر التقرير، عدم وجود مثل هذه الخطة.

وتساند تركيا المعارضة السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 في حين أن روسيا حليفة رئيسية للأسد في ساحة المعركة وساعدته على استعادة السيطرة على معظم أنحاء البلاد.

واستعادت حكومة الأسد العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية بعد انقطاعها خلال الحرب لكن دمشق لا تزال على خلاف مع أنقرة التي لا تزال تحمي بعض المعارضين للأسد في شمال غرب سوريا.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مرتقب بين أردوغان والأسد في العاصمة الروسية، لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عقد مثل هذا الاجتماع لكنه قال إن روسيا ترغب في أن تحسن تركيا وسوريا علاقاتهما.

وأضاف “مسألة تيسير إجراء اتصالات بعينها، بين ممثلين أتراك وسوريين على مختلف المستويات، مدرجة بالفعل على جدول الأعمال”.

وقال بيسكوف “الكثير من الدول، وقطعا روسيا التي تلعب دورا مهما في المنطقة، مهتمة بمساعدة البلدين على إقامة العلاقات. هذا مهم جدا للمنطقة بأسرها”.