مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مصدر تركي ينفي صحة تقرير عن اجتماع بين أردوغان والأسد

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي تركي إن تقريرا صحفيا ذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيلتقي بالرئيس السوري بشار الأسد غير صحيح.

ونقلت صحيفة الصباح اليومية التركية عن مصدر مطلع لم تذكره بالاسم قوله إن مثل هذا الاجتماع ربما يعقد في أغسطس آب وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون وسيطا في المحادثات.

وأكد المصدر الدبلوماسي، الذي كان يتحدث إلى مجموعة من الصحفيين يوم الاثنين بعد نشر التقرير، عدم وجود مثل هذه الخطة.

وتساند تركيا المعارضة السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 في حين أن روسيا حليفة رئيسية للأسد في ساحة المعركة وساعدته على استعادة السيطرة على معظم أنحاء البلاد.

واستعادت حكومة الأسد العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول العربية بعد انقطاعها خلال الحرب لكن دمشق لا تزال على خلاف مع أنقرة التي لا تزال تحمي بعض المعارضين للأسد في شمال غرب سوريا.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع مرتقب بين أردوغان والأسد في العاصمة الروسية، لم يؤكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عقد مثل هذا الاجتماع لكنه قال إن روسيا ترغب في أن تحسن تركيا وسوريا علاقاتهما.

وأضاف “مسألة تيسير إجراء اتصالات بعينها، بين ممثلين أتراك وسوريين على مختلف المستويات، مدرجة بالفعل على جدول الأعمال”.

وقال بيسكوف “الكثير من الدول، وقطعا روسيا التي تلعب دورا مهما في المنطقة، مهتمة بمساعدة البلدين على إقامة العلاقات. هذا مهم جدا للمنطقة بأسرها”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
46 إعجاب
62 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

ما هي الاعتبارات الأخلاقية للإنجاب بالمساعدة الطبية؟

هل تعتقد.ين أنه من واجب السلطات ضمان حصول الأشخاص، الذين واللواتي يعانون.ين من العقم، على التلقيح الاصطناعي؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفّر لتقديم علاجات الخصوبة؟ حدّثنا.ينا عن الوضع في بلدك.

شارك في الحوار
3 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
14 إعجاب
47 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية