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مصدر مقرب من حزب الله: انقطاع الاتصال مع حسن نصر الله

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بيروت (رويترز) – قال مصدر مقرب من جماعة حزب الله اللبنانية لرويترز إن الاتصال بالأمين العام للجماعة حسن نصر اللهانقطع بعد الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مساء يوم الجمعة.

ولم تصدر الجماعة بيانا بشأن مصير نصر الله حتى الآن رغم مرور ساعات على الهجوم.

كان مصدر مقرب من حزب الله قد أبلغ رويترز أن نصر الله على قيد الحياة، كما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أنه بخير.

وقال مصدر أمني إيران لرويترز إن طهران تتحقق من وضعه.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية