مصر ترحل عشرات الأجانب كانوا يعتزمون المشاركة في مسيرة إلى غزة

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القاهرة (رويترز) – قامت السلطات المصرية يوم الجمعة باحتجاز أو ترحيل المزيد من الرعايا الأجانب الذين كانوا يسعون للانضمام إلى مسيرة مؤيدة للفلسطينيين إلى غزة.

ووصل مئات النشطاء الأجانب إلى مصر هذا الأسبوع للمشاركة في المسيرة العالمية إلى غزة، وهي مبادرة تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها للقطاع.

وقال المنظمون يوم الخميس إن أشخاصا من 80 دولة من المقرر أن يبدأوا المسيرة إلى معبر رفح المصري مع غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الزيارات إلى منطقة رفح الحدودية يجب أن تتم بالتنسيق المسبق مع السفارات المصرية أو الجهات الحكومية المصرية، وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الرسمية لضمان الأمن والسلامة.

ويقول المنظمون إنهم نسقوا مع السلطات المصرية، وحثوا الحكومة على الإفراج عن المحتجزين.

وقال المنظمون إنه تم احتجاز مجموعات من المشاركين الأجانب عند نقاط التفتيش، وبدأت اعتصامات في موقعين على الطريق المؤدي إلى معبر رفح.

وقالوا إن الشرطة كانت توقف السيارات على بعد نحو 30 كيلومترا من الإسماعيلية بالقرب من سيناء في طريقها إلى رفح التي تبعد نحو 300 كيلومتر. وأضافوا أن الشرطة كانت تجبر الركاب الذين يحملون جوازات سفر غير مصرية على النزول.

وأكدت مصادر أمنية أنه تم احتجاز أو ترحيل 88 شخصا على الأقل من مطار القاهرة ومواقع أخرى.

وقال مسؤولون في مطار القاهرة الدولي إنه تم إصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران تلزم جميع الركاب المسافرين إلى مصر في الفترة ما بين 12 و16 يونيو حزيران بحمل تذاكر عودة مؤكدة.

وقالت ثلاثة مصادر في المطار لرويترز يوم الخميس إنه تم ترحيل 73 أجنبيا على الأقل على متن رحلة متجهة إلى إسطنبول بعد أن قالت السلطات إنهم انتهكوا بروتوكولات الدخول، وإن حوالي 100 آخرين في المطار في انتظار الترحيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد طلب من الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء منع المتظاهرين من دخول غزة من مصر، وقال إن المسيرة تشكل تهديدا للأمن الإسرائيلي والإقليمي.