مطار دبي يتوقع أكثر من 3,6 ملايين مسافر خلال عطلة عيد الفطر

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من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي أكثر من 3,6 ملايين مسافر خلال عطلة عيد الفطر بين 26 آذار/مارس و7 نيسان/أبريل 2025، في موسم أعياد “استثنائي” بحسب ما أعلنت شركة مطارات دبي الأربعاء.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان إنه من المتوقع أن يكون يوم 5 نيسان/أبريل “الأكثر ازدحاما” خلال هذه الفترة مع “استقبال 309 آلاف ضيف”.

وفي المتوسط، يُقدّر إجمالي عدد المسافرين يوميا في مطار دبي الدولي بنحو 276 ألف شخص، وهناك توقعات بتسجيل أكبر ارتفاع في الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل.

وتشير التوقعات أيضا إلى زيادة في عدد الرحلات المغادرة خلال أسبوع العيد بنسبة 19% مقارنة بمتوسط الرحلات الأسبوعية الشهر الماضي، في “ارتفاع موسمي كبير” بحسب بيان الشركة.

ومع انطلاق العطلة المدرسية الربيعية، تقول مطارات دبي إن الطلب “يزيد على الأسواق الرئيسية لزيارة الأصدقاء والأقارب بما فيها الهند وباكستان والمملكة المتحدة”، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في السفر الترفيهي إلى وجهات مثل سريلانكا وتركيا وإيطاليا.

بور/غ ر