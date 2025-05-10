مطار رأس الخيمة الدولي يُطلق توسعة مستدامة بتقنيات متطورة موفرة للطاقة

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أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، عن خطوة مهمة في توسعته المستمرة، مُدمجًا أحدث التقنيات المستدامة لدعم التطور السريع للإمارة والتزامها بالمسؤولية البيئية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الجمعة أنّ “المطار الذي يُعدّ بوابة رئيسية لقطاعي السياحة والاقتصاد المتناميين في رأس الخيمة، سيُصبح أول مطار في الشرق الأوسط والقارة الآسيوية يُطبّق حلول “DYNAES” المبتكرة لكفاءة الطاقة الحرارية الديناميكية كجزء من توسعة مبنى المسافرين”.

واقترح مستشارو المشروع – شركة “ARTELIA Airport” وشركة “STG Contracting” – اعتماد تقنية “DYNAES”، بإدراك أن أنظمة تكييف الهواء تمثل واحدة من أهم تكاليف الطاقة في عمليات المطارات، كما تم عرضها مؤخرًا في مؤتمر دبي “COP28″، على سلطات الطيران المدني.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، إن “مطار رأس الخيمة الدولي انضم منذ عام 2023 إلى برنامج البلدية لتحديث الطاقة، وهو يُظهر الآن، حتى مع التقنيات الحديثة، كيف يُمكن للبنية التحتية القديمة أن تُمهد الطريق نحو الاستدامة”.

هت/غد