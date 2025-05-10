The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

مطار رأس الخيمة الدولي يُطلق توسعة مستدامة بتقنيات متطورة موفرة للطاقة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، عن خطوة مهمة في توسعته المستمرة، مُدمجًا أحدث التقنيات المستدامة لدعم التطور السريع للإمارة والتزامها بالمسؤولية البيئية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الجمعة أنّ “المطار الذي يُعدّ بوابة رئيسية لقطاعي السياحة والاقتصاد المتناميين في رأس الخيمة، سيُصبح أول مطار في الشرق الأوسط والقارة الآسيوية يُطبّق حلول “DYNAES” المبتكرة لكفاءة الطاقة الحرارية الديناميكية كجزء من توسعة مبنى المسافرين”.

واقترح مستشارو المشروع – شركة “ARTELIA Airport” وشركة “STG Contracting” – اعتماد تقنية “DYNAES”، بإدراك أن أنظمة تكييف الهواء تمثل واحدة من أهم تكاليف الطاقة في عمليات المطارات، كما تم عرضها مؤخرًا في مؤتمر دبي “COP28″، على سلطات الطيران المدني.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة، إن “مطار رأس الخيمة الدولي انضم منذ عام 2023 إلى برنامج البلدية لتحديث الطاقة، وهو يُظهر الآن، حتى مع التقنيات الحديثة، كيف يُمكن للبنية التحتية القديمة أن تُمهد الطريق نحو الاستدامة”.

هت/غد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
2 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية