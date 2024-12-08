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مقاتلون من المعارضة السورية يعلنون بدء هجوم على قوات كردية في منبج بالشمال

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دبي (رويترز) – قال مقاتلون من المعارضة السورية إنهم بدأوا هجوما على القوات التي يقودها الأكراد في مدينة منبج بشمال سوريا، وذلك وفقا لبيان نشرته جهة وصفت نفسها بأنها “وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة” يوم الأحد لكنه حمل تاريخ يوم السبت السابع من ديسمبر كانون الأول.

وجاء في البيان المنشور على إكس “إلى جميع العسكريين من قوات النظام وميليشيا قسد الإرهابية في مدينة منبج المحتلة الراغبين بإلقاء السلاح وتحييد أنفسهم عن المصير الأسود الذي ينتظرهم في الميدان أمام أبطال الجيش الوطني السوري، التواصل” وقدم أرقاما للاتصال بها.

ويشير الاختصار (قسد) إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد.

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