مقتل اثنين في قصف إسرائيلي بمُسيرة في غزة

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قتلت شخصين في غزة يوم الجمعة، مما يسلط الضوء على حالة الغموض المحيطة باتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أوقف القتال في القطاع على مدى أسابيع.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المسيرة قصفت مجموعة يشتبه في أنهم مسلحون بالقرب من قواته في شمال غزة وزرعوا عبوة ناسفة في الأرض، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الخسائر.

وأجرى الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان الجديد اللفتنانت جنرال إيال زامير استعدادات للعودة إلى الحرب في غزة إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن تمديد المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير كانون الثاني.

لكن مع زيارة مرتقبة خلال الأيام المقبلة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أجرى محادثات مباشرة مع حماس، لم يوجد مؤشر على أن إسرائيل تخلت عن مواصلة وقف إطلاق النار.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء المصريين الذين يساعدون في تسهيل المحادثات إلى جانب مسؤولين من قطر، بهدف المضي قدما صوب المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب.

وفي محاولة واضحة للضغط على إسرائيل، نشرت حماس فيديو يظهر فيه الجندي الإسرائيلي ماتان أنجريست، وهو واحد من 59 رهينة من الإسرائيليين والأجانب لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

ورغم عدد من العثرات، صمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير منذ 19 يناير كانون الثاني جرى فيه إطلاق سراح 33 ​​رهينة من الإسرائيليين وخمسة تايلانديين والإفراج عن نحو 2000 سجين ومعتقل فلسطيني.

لكن لم يتضح ما إذا كانت المحادثات بخصوص إطلاق سراح الرهائن المتبقين واستكمال الانسحاب الإسرائيلي ستمضي قدما، على الرغم من ضغوط ترامب، الذي طالب حماس بتسليم بقية الرهائن أو مواجهة عواقب وخيمة.

وتطالب إسرائيل بإعادة الرهائن وتمديد الهدنة خلال شهر رمضان وحتى بعد عطلة عيد الفصح اليهودي في أبريل نيسان. لكنها رفضت الموافقة على بدء محادثات من شأنها أن تشمل قضايا منها الانسحاب الكامل لقواتها من غزة وإدارة القطاع بعد الحرب.

ويتفقد زامير القوات الإسرائيلية منذ أن تولى المنصب قبل أيام ويقول إن الجيش مستعد للعودة للمعارك في قطاع غزة إذا تلقى أمرا بذلك.

وقالت وزارة الصحة بالقطاع ومسؤولون في مستشفى الأهلي إن شخصين قتلا في غارة بطائرة مسيرة‭ ‬يوم الجمعة في منطقة الشجاعية بمدينة غزة. وأسفر حادث مماثل‭ ‬يوم الخميس عن مقتل ثلاثة أشخاص. وقال الجيش إن القصف استهدف أيضا أفرادا شوهدوا وهم يزرعون قنبلة بالقرب من القوات الإسرائيلية.