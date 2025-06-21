مقتل الحارس الشخصي لأمين حزب الله الراحل نصر الله في غارة إسرائيلية على طهران

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بيروت (رويترز) – قال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى وجماعة مسلحة عراقية متحالفة مع إيران يوم السبت إن عضوا في جماعة حزب الله اللبنانية قُتل في غارة جوية إسرائيلية على طهران إلى جانب عضو في الجماعة العراقية.

وحدد المصدر الأمني لرويترز هوية عضو حزب الله بأنه أبو علي خليل الذي كان حارسا شخصيا للأمين العام لحزب الله الراحل حسن نصر الله، موضحا أن خليل كان في رحلة دينية إلى العراق عندما التقى بعضو في جماعة كتائب سيد الشهداء العراقية.

وأضاف المصدر أنهما سافرا معا إلى طهران وقُتلا في غارة إسرائيلية هناك، ومعهما نجل خليل. ولم ينضم حزب الله إلى القتال بين إسرائيل وإيران من لبنان.

ونشرت كتائب سيد الشهداء بيانا أكدت فيه أن مسؤول وحدتها الأمنية وخليل قتلا في غارة جوية إسرائيلية.

وقُتل نصر الله في قصف جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت في سبتمبر أيلول.

وتتبادل إسرائيل وإيران القصف الجوي منذ تسعة أيام. وبدأت إسرائيل الهجمات قائلة إن طهران كانت على وشك تطوير أسلحة نووية. وتقول إيران إنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية.