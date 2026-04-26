مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران الجيش الاسرائيلي في غزة (الدفاع المدني)

أفاد الدفاع المدني في غزة الأحد عن مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل، بينهم امرأة، بنيران الجيش الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إنه “سجل ثلاثة شهداء وعدد من المصابين بنيران قوات الاحتلال في مدينة غزة وخان يونس” في جنوب القطاع.

وأضاف بصل أن مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة استقبل “شهيدين جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ استهدف بشكل مباشر مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت في حي الزيتون” في جنوب شرق مدينة غزة.

وأكد مدير مستشفى الشفاء الطبيب محمد أبو سلمية وصول “جثتي الشهيدين إلى المستشفى، وهما: محمد رياض الأشقر وابن عمه محمد زياد الأشقر”.

وفي خان يونس قُتلت “هدى جمعة العطار (40 عاما)” إثر إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المسلخ التركي جنوب مدينة خان يونس، بحسب بصل.

وأوضح بصل أن جثة العطار نقلت إلى مستشفى ناصر بخان يونس.

وأضاف أن “هذه الاعتداءات تأتي ضمن الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار” بين حركة حماس وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتواصل إسرائيل عمليات القصف بشكل شبه يومي، مع تبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرق الهدنة الهشة.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 1221 شخصا، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر حيز التنفيذ قتل ما لا يقل عن 800 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة. بينما قتل منذ بداية الحرب 72587 شخصا في القطاع، بحسب إحصائية تعدها وزارة الصحة بغزة وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة جنود في غزة منذ بدء الهدنة.

