مقتل ثمانية فلسطينيين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في طولكرم (مصادر طبية)

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ارتفع عدد قتلى العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيمي طولكرم ونور شمس في الضفة الغربية المحتلة إلى ثمانية من بينهم امرأتان منذ صباح الثلاثاء، وفق ما أفادت وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الثلاثاء سقوط “8 شهداء جراء عدوان الاحتلال على طولكرم منذ فجر اليوم”.

وكانت وزارة الصحة والهلال الأحمر أعلنا صباح الثلاثاء مقتل فلسطينيين اثنين أحدهما امرأة مسنة، وإصابة امرأة أخرى، خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي “القضاء على إرهابي”.

وقالت حينها وزارة الصحة في بيان “وصل إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي الشهيدة خولة علي عبد الله عبده (53 عاما) نتيجة قصف على مخيم طولكرم، والشهيد فتحي سعيد عودة عبيد (18 عاما) نتيجة إصابته فجرا بالرصاص في البطن والصدر”.

في وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “استشهاد الجريحة براء خالد حسين (30 عاما) متأثرة باصابتها الخطيرة عصر اليوم”.

وفي المساء أعلنت الوزارة “استشهاد اثنين وإصابة سبعة بينهم ثلاثة في حالة حرجة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء قصف الاحتلال على مخيم طولكرم” بطائرة مسيّرة.

وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه “استلمت شهيدين جراء القصف الأخير على مخيم طولكرم”.

وعادت وزارة الصحة الفلسطينية لتعلن وفاة جريحين كانت إصابتهما حرجة، ومقتل شخص أخر من مخيم نور شمس القريب.

في هذا الصدد، قال محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة لفرانس برس إن الجيش الإسرائيلي “ينفذ عمليات قصف في مخيم طولكرم منذ ساعات الصباح، والمسيّرات لا تتوقف في سماء المدينة، وهناك العديد من الإصابات والشهداء، وامتدت عمليات قوات الاحتلال إلى مخيم نور شمس القريب”.

ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية متكررة في شمال الضفة الغربية، يقول إن هدفها ملاحقة مطلوبين أو عناصر خلايا مسلحة يتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات على أهداف اسرائيلية.

وأكد الجيش في بيان الثلاثاء أنه “قضى على إرهابي” خلال اشتباك ضمن عملية عسكرية بدأت ليل الاثنين الثلاثاء.

وأكد سكان في المخيم خلال اتصال مع فرانس برس أن الجيش بدأ منذ الفجر عملية عسكرية، وأن جرافات تابعة له قامت بتجريف طرق داخل مخيم طولكرم.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، قُتل ما لا يقل عن 808 فلسطينيين في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو برصاص مستوطنين، منذ اندلاع الحرب بين حركة حماس واسرائيل في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم للحركة على جنوب الدولة العبرية.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

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