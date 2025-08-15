مقتل شخص أثناء محاولته الفرار من عناصر إدارة الهجرة والجمارك في كاليفورنيا (مسؤولون)

قتل شخص يُعتقد بأنه كان يهرب من عملية دهم نفّذها عناصر الهجرة الخميس بعدما صدمته مركبة على أحد الطرقات السريعة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأفاد مسؤولون في مدينة مونروفيا قرب لوس أنجليس بأنه تم استدعاء الشرطة بعد ورود تقارير عن تحرّك لعناصر إدارة الهجرة والجمارك في متجر “ذي هوم ديبو” للأجهزة والمعدات.

وأثناء العملية، هرع رجل من موقف السيارات التابع للمتجر حيث يتجمّع عمال مياومون عادة بحثا عن العمل إلى طريق سريع مكتظ أثناء ساعة الذروة، بحسب ما أفاد المسؤول عن إدارة مدينة مونروفيا ديلان فيك وسائل الإعلام.

وأكد ناطق باسم “دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا” بأن الرجل البالغ 40 عاما نُقل إلى المستشفى حيث توفي متأثرا بجروحه بعد عدة ساعات. ولم ترد أي معلومات بعد عن هويته.

وقال فيك إن “إدارة الهجرة والجمارك لم تتواصل مع المدينة ولم تقدّم لها أي معلومات”.

ولم ترد إدارة الهجرة والجمارك بعد على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.

وبدأ عناصر ملثمون ومسلحون من إدارة الهجرة والجمارك ودورية الحدود الأميركية تنفيذ عمليات دهم داخل لوس أنجليس وفي محيطها في وقت سابق هذا العام، في وقت يسعى الرئيس دونالد ترامب للإيفاء بتعهّده تنفيذ العدد الأكبر من عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وأثارت عمليات الدهم التي تستهدف متاجر الأجهزة والمعدات ومغاسل السيارات وغيرها من الأعمال التجارية حيث يبحث المهاجرون غير المسجّلين عن العمل، الغضب في المدينة متعددة الثقافات.

وقوبلت احتجاجات لوس أنجليس التي تخلل بعضها أعمال عنف منعزلة بانتشار واسع لعناصر الجيش بناء على طلب الحكومة الفدرالية، رغم إصرار أجهزة إنفاذ القانون المحلية على قدرتها على التعامل مع الاضطرابات.

وأمرت محكمة فدرالية في تموز/يوليو بوقف دوريات إدارة الهجرة والجمارك في عدد من مقاطعات كاليفورنيا، بعدما أشارت مجموعات حقوقية إلى أنه يتم خلال عمليات الدهم توقيف الأشخاص إلى حد كبير بناء على أعراقهم ولغتهم أو مكان تواجدهم.

