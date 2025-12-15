مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا جراء سيول في المغرب

2دقائق

الرباط 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت السلطات المغربية اليوم الاثنين أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم جراء سيول نجمت عن أمطار غزيرة هطلت أمس الأحد على إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي.

وقالت السلطات إن 14 شخصا يتلقون العلاج الطبي وإن اثنين منهم في قسم الرعاية المركزة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأحد إلى غمر منازل ومتاجر في مدينة آسفي القديمة وجرفت المياه سيارات وقطعت الكثير من الطرق في المدينة وضواحيها. وتقع المدينة على مسافة نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة المغربية الرباط.

وعُلقت الدراسة في المدينة اليوم الاثنين بينما عكف السكان على تقييم الأضرار وتنظيف المنازل من المياه التي غمرتها.

وعرضت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام المحلية شوارع غمرتها المياه وسيارات جرفتها السيول في المدينة القديمة، بالإضافة إلى استخدام السلطات للقوارب في عمليات الإنقاذ.

وأظهر مقطع فيديو نشره موقع آسفي كود.كوم الإخباري المحلي امرأة يتم إنقاذها بعد أن علقت في مياه السيول الموحلة بالقرب من بوابة قديمة في مدينة آسفي القديمة.

وقالت السلطات إن المياه غمرت 70 منزلا ومتجرا على الأقل.

ويشهد المغرب هطول أمطار غزيرة وتساقطا للثلوج على جبال الأطلس، وذلك بعد سبع سنوات من الجفاف الذي تسبب في إفراغ بعض خزانات المياه الأرضية الرئيسية.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )