مقتل مدنيين اثنين في حلب واتهامات متبادلة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قُتل مدنيان على الأقل وأُصيب بضعة أشخاص آخرين في موجة هجمات بمدينة حلب بشمال سوريا اليوم الاثنين، فيما تبادلت القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد الاتهامات بالمسؤولية.

وقالت وزارة الصحة السورية إن شخصين لقيا حتفهما وأُصيب آخرون بجروح جراء قصف شنته قوات سوريا الديمقراطية على أحياء سكنية بالمدينة. ومن بين المصابين طفلان واثنان من أفراد الدفاع المدني.

وقبل ساعات، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته لدمشق إن قوات سوريا الديمقراطية لا تعتزم فيما يبدو الوفاء بالتزامها بالاندماج في القوات المسلحة للدولة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه بنهاية العام.

وتنظر تركيا إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا، على أنها منظمة إرهابية وحذرت قائلة إنها قد تلجأ إلى العمل العسكري إذا لم تحترم الجماعة الاتفاق.

وقال شاهد في حلب لرويترز “عم نسمع أصوات مدفعية وقذائف هاون وانتشار كثيف للجيش بأغلب مناطق حلب”. وقالت شاهدة أخرى “أنا قاعدة بغرفة… أصوات ضرب قوية، الوضع مرعب”.

وذكر محمد عبد الغني، مدير الأمن الداخلي في حلب، أن القوات تعمل على إجلاء المدنيين وتأمين سلامتهم في الأحياء التي تتعرض للهجوم.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، نقلا عن وزارة الدفاع، في وقت سابق أن قوات سوريا الديمقراطية شنت هجوما مفاجئا على قوات الأمن والجيش في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مما أسفر عن وقوع إصابات.

وأنكرت قوات سوريا الديمقراطية ذلك الاتهام وقالت إن الهجوم نفذته فصائل تابعة للحكومة السورية، وإن هذه الفصائل استخدمت الدبابات والمدفعية خلال هجماتها على الأحياء السكنية في المدينة.

ونفت وزارة الدفاع تصريحات قوات سوريا الديمقراطية وقالت إن الجيش كان يرد على مصادر النيران من قوات كردية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه وكندة مكية – إعداد أيمن سعد مسلم وحاتم علي للنشرة العربية-تحرير علي خفاجي)