مقتل 11 فلسطينيا اثنان منهم بانتظار المساعدات في غزة (الدفاع المدني)

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أفاد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة أن 11 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي الجمعة، بينهم إثنان قرب نقطة لتوزيع المساعدات في جنوب القطاع.

ومع مواصلة سلاح الجو الإسرائيلي ضرباته على قطاع غزة المدمر، قال محمود بصل لوكالة فرانس برس إن تسعة فلسطينيين قتلوا وأصيب نحو عشرين أخرين من بينهم أطفال، في غارتين إسرائيليتين فجر الجمعة.

وقال بصل إن خمسة منهم قُتلوا “جراء غارة جوية استهدفت خيام النازحين في منطقة طبريا” في المواصي جنوب غرب خان يونس.

وقتل أربعة أخرون في غارة نفذتها مسيَّرة إسرائيلية و”استهدفت سيارة مدنية” في وسط مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأضاف المتحدث أن المسعفين نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس “شهيدين وأكثر من 70 إصابة بنيران الاحتلال من بينهم عدد من الأطفال، من منتظري المساعدات قرب محور موراج الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية، بين خان يونس ورفح” في جنوب القطاع.

وأصيب 14 شخصا أثناء انتظار المساعدات قرب مركز توزيع بالقرب من جسر وادي غزة وسط القطاع، بحسب مسعفين.

وردا على سؤال لفرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي انه غير قادر على تأكيد الغارات من دون إحداثيات محددة.

وذكر شهود عيان أن آلاف الأشخاص تجمعوا منذ الفجر في الطرقات المؤدية إلى مراكز ونقاط توزيع المساعدات في جنوب القطاع ووسطه.

ويمر العديد من شاحنات المساعدات الغذائية التي تصل للقطاع، عبر معبر كرم أبو سالم الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية في جنوب شرق رفح.

وقال أنس العمور (24 عاما) الذي يقيم مع عائلته في خيمة في منطقة المواصي بخان يونس “كل يوم أذهب إلى مراكز المساعدات الأميركية. اليوم ذهبت إلى محور موراغ لأنتظار شاحنات الطحين التي تمر من هناك … أطلق الجنود الإسرائيليون النار، هربت، أنا حزين. ماذا أقول لأمي التي كان عندها أمل أن أحضر لها طحينا اليوم”.

وحذّرت وكالات إغاثية تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء من أن غزة تتّجه نحو المجاعة.

وأعلن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الجمعة أن 1373 فلسطينيا قُتلوا، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة منذ 27 أيار/مايو.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في قطاع غزة وقد تجاوز عدد قتلاها 60249 فلسطينيا، من بينهم 55% أطفال ونساء وكبار السن، وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

ع ز/ص ك