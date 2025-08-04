مقتل 14 مدنيا بأيدي الدعم السريع لدى هروبهم من منطقة محاصرة بدارفور (جمعية حقوقية)

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أعلنت جمعية حقوقية الاثنين أن قوات الدعم السريع السودانية قتلت ما لا يقل عن 14 مدنيا أثناء محاولتهم الفرار من منطقة تحاصرها في دارفور، بعد أكثر من 27 شهرا من الحرب بين هذه القوات والجيش السوداني.

وجاء الهجوم الذي وقع في قرية قرني على أطراف الفاشر بعد يومين فقط على دعوة الحكومة التي شكّلتها قوات الدعم السريع المدنيين إلى إخلاء المدينة المحاصرة، متعهّدة بأنهم سيكونون في أمان.

وأفادت جمعية “محامو الطوارئ” التي توثق الفظائع المرتكبة في الحرب أيضا أن “العشرات جُرحوا واعتُقل عدد غير معروف من المدنيين” في هجوم قوات الدعم السريع السبت على قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور، غرب السودان.

وأَضافت “وقعت هذه الجريمة عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة”.

ولم تتمكن فرانس برس فورا من التحقق من الحصيلة والتفاصيل علما بأن الاتصالات منقطعة تماما عن إقليم دارفور الذي يعد وصول الصحافيين إليه أمرا شبه مستحيل.

أطلقت قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة هجوما جديدا على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها منذ أيار/مايو 2024 من دون أن تنجح في انتزاعها من الجيش.

وحذّرت الأمم المتحدة مرارا من معاناة مئات آلاف المدنيين العالقين في الفاشر في ظل غياب تام تقريبا للمساعدات والخدمات.

واعتمدت العائلات على أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، ليتم الإعلان الأسبوع الماضي عن نقص في هذه المواد أيضا.

أدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتسببت بما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم.

وإذا سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، فستصبح كل منطقة دارفور الشاسعة في غرب السودان خاضعة لسلطتها إضافة إلى معظم مناطق الجنوب التي تسيطر عليها مع حلفائها.

– دعوة للإخلاء –

ويوم الخميس، حضّت الإدارة السياسية لقوات الدعم السريع سكان الفاشر على إخلاء المدينة والتوجّه إلى قرية قرني.

وقال حاكم إقليم دارفور المعيّن من قبل قوات الدعم السريع الهادي إدريس في تسجيل مصوّر الخميس “أناشدكم بضرورة الخروج من الفاشر والتوجه الى منطقة قرني، البوابة الغربية-الشمالية للمدينة حيث تتواجد قواتنا وقوات تحالف تأسيس، وتقوم بتأمينكم”.

شكّل تحالف “تأسيس” السياسي الذي تقوده قوات الدعم السريع، حكومة مقرها نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، الشهر الماضي.

ولم تنل حكومة قوات الدعم السريع أي اعتراف دولي فيما دعا الاتحاد الإفريقي البلدان المنضوية فيه إلى “عدم الاعتراف بما يطلق عليها +حكومة موازية+” في السودان.

وأفاد إدريس بأن قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها ستوفر ممرات آمنة إلى مناطق بينها مدينة طويلة تماما كما “أمنت آلاف من الناس الذين خرجوا من الفاشر في الأشهر الستة الماضية”.

لكن في منطقة طويلة، تقول الأمم المتحدة إن عشرات آلاف الأشخاص يواجهون حاليا تفشيا للكوليرا بعدما نجوا من هجمات قوات الدعم السريع ضد مخيّمات النازحين المحيطة بالفاشر في نيسان/أبريل.

لكن قوات الدعم السريع اتُّهمت خصوصا بارتكاب فظاعات بما في ذلك فرض حصار على قرى بأكملها ومخيمات نازحين وحرقها، إضافة إلى العنف الجنسي الممنهج والإبادة في إطار هجماتها المدفوعة عرقيا في دارفور.

بور-بها/لين/ص ك