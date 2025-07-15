مقتل 18 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة (الدفاع المدني)

afp_tickers

3دقائق

أعلن الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل مقتل 18 فلسطينيا على الأقل الاثنين، في غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية في القطاع.

وقال بصل لوكالة فرانس برس ان طواقم الجهاز نقلت “18 شهيدا على الاقل وعشرات الإصابات منذ فجر اليوم (بعد الساعة الثانية فجرا بتوقيت القدس) في غارات جوية اسرائيلية على القطاع”.

وأوضح ان بين القتلى “6 شهداء باستهداف غارة جوية إسرائيلية لخيمة في حي الرمال في مدينة غزة”.

وقتل ثمانية آخرون في غارتين جويتين شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على منزلين غرب مدينة غزة، بحسب بصل.

كما اشار الى نقل “شهيدتين و13 إصابة بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشاكوش في رفح قرب نقطة توزيع المساعدات الأميركية”.

ومن بين القتلى القيادي في حركة حماس محمد فرج الغول، بحسب بيان للحركة.

وقالت الحركة في بيانها انها “تنعي النائب في المجلس التشريعي، ورئيس اللجنة القانونية فيه، ووزير العدل الأسبق في الحكومة الفلسطينية”.

من جهتها، اعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 58,479 شهيدا و139,355 إصابة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الاول) للعام 2023”.

وافاد البيان بأن حصيلة القتلى منذ 18 آذار/مارس ارتفعت الى 7565 شخصا، اي عندما استأنفت إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة بعد أن انهارت هدنة هشة استمرت شهرين.

واوضح ان “اجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا الى المستشفيات بلغ 844 اضافة الى أكثر من 5,604 إصابات”.

اندلعت الحرب في قطاع غزة مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بقصف جوي وبري وبحري عنيف وعمليات عسكرية قتل فيها أكثر من 58479 فلسطينيا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ع ز- مي/ب ق