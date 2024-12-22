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مقتل 4 جراء تحطم طائرة هليكوبتر للإسعاف اصطدمت بمستشفى في تركيا

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أنقرة (رويترز) – لقي أربعة أشخاص حتفهم في جنوب غرب تركيا يوم الأحد عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر للإسعاف بمبنى مستشفى وتحطمت على الأرض.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الطائرة الهليكوبتر كانت تقلع من مستشفى موغلا للتدريب والبحث وعلى متنها طياران وطبيب وأحد العاملين بالمجال الطبي.

وقال إدريس أقبيق حاكم إقليم موغلا للصحفيين إن الطائرة الهليكوبتر اصطدمت أولا بالطابق الرابع من مبنى المستشفى ثم تحطمت على الأرض. ولم يصب أحد داخل المبنى أو على الأرض. ويجري التحقيق في سبب الحادث الذي وقع وسط ضباب كثيف.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حطاما متناثرا في المنطقة خارج مبنى المستشفى، مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ.

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