مقتل ‭6‬ من أفراد الأمن بعد نشر قوات سورية للسيطرة على اشتباكات طائفية بالسويداء

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دمشق (رويترز) – قال مصدر أمني لرويترز إن ستة من أفراد قوات الأمن السورية قتلوا في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية بعد نشرهم للسيطرة على اشتباكات طائفية دامية ذكرت وسائل إعلام محلية أنها تجددت يوم الاثنين.

وكانت المواجهات التي اندلعت يوم الأحد بين مسلحين من الطائفة الدرزية والعشائر البدوية هي أول عنف طائفي داخل المدينة نفسها، بعد أشهر من التوتر في المحافظة بشكل أوسع.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الاشتباكات أدت إلى مقتل 30 شخصا، مضيفة أنها “باشرت… بالتنسيق مع وزارة الداخلية نشر وحداتها العسكرية المتخصصة في المناطق المتأثرة، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين، وفك الاشتباكات بسرعة وحسم”.

لكن شبكة السويداء 24 الإخبارية ذكرت أن “موجة العنف انفجرت من جديد في ريف السويداء الغربي” يوم الاثنين. وقال مصدر في وزارة الدفاع لرويترز إن ستة على الأقل من القوات السورية قتلوا في وقت لاحق.