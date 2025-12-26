The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل 8 في انفجار بمسجد للعلويين في حمص بسوريا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دمشق 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بمقتل ثمانية أشخاص في انفجار وقع اليوم الجمعة بمسجد للعلويين في مدينة حمص.

ونقلت الوكالة عن نجيب النعسان مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة قوله إن 18 آخرين أصيبوا بجروح، مشيرا إلى أن الأعداد أولية.

وذكر مكتب إعلامي لمدينة حمص أن عبوة ناسفة انفجرت داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب، وأن قوات الأمن طوقت المنطقة.

وقال عصام نعمة، وهو أحد المسؤولين في المدينة، لرويترز إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة.

ونددت وزارة الخارجية السورية بالانفجار ووصفته بأنه “جريمة إرهابية”. كما نددت دول بالمنطقة، منها السعودية ولبنان وقطر، بالهجوم.

ونشرت وكالة سانا لقطات مصورة لفرق الإنقاذ وقوات الأمن وهي تتفقد الحطام المتناثر على السجاد الأخضر بالمسجد.

وشهدت سوريا عدة موجات من العنف الطائفي منذ إطاحة المعارضة بالرئيس بشار الأسد المنتمي للعلويين في هجوم شنته العام الماضي وتشكيل حكومة يقودها أفراد ينتمون للأغلبية السنية.

وفي وقت سابق من الشهر، قتل مهاجم جنديين أمريكيين ومترجما مدنيا في وسط سوريا. وقالت السلطات إن المهاجم يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.

(تغطية صحفية خليل العشاوي وفراس مقدسي وكندة مكية وفراس دالاتي وأحمد الإمام من دبي – إعداد نهى زكريا وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية