مقتل 8 في انفجار بمسجد للعلويين في حمص بسوريا
دمشق 26 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بمقتل ثمانية أشخاص في انفجار وقع اليوم الجمعة بمسجد للعلويين في مدينة حمص.
ونقلت الوكالة عن نجيب النعسان مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة قوله إن 18 آخرين أصيبوا بجروح، مشيرا إلى أن الأعداد أولية.
وذكر مكتب إعلامي لمدينة حمص أن عبوة ناسفة انفجرت داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب، وأن قوات الأمن طوقت المنطقة.
وقال عصام نعمة، وهو أحد المسؤولين في المدينة، لرويترز إن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة.
ونددت وزارة الخارجية السورية بالانفجار ووصفته بأنه “جريمة إرهابية”. كما نددت دول بالمنطقة، منها السعودية ولبنان وقطر، بالهجوم.
ونشرت وكالة سانا لقطات مصورة لفرق الإنقاذ وقوات الأمن وهي تتفقد الحطام المتناثر على السجاد الأخضر بالمسجد.
وشهدت سوريا عدة موجات من العنف الطائفي منذ إطاحة المعارضة بالرئيس بشار الأسد المنتمي للعلويين في هجوم شنته العام الماضي وتشكيل حكومة يقودها أفراد ينتمون للأغلبية السنية.
وفي وقت سابق من الشهر، قتل مهاجم جنديين أمريكيين ومترجما مدنيا في وسط سوريا. وقالت السلطات إن المهاجم يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية.
