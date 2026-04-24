مقتل 9 فلسطينيين في ضربات إسرائيلية على غزة (الدفاع المدني في القطاع)

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل تسعة فلسطينيين جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة في القطاع، من بينها هجوم على سيارة للشرطة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرقه، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي القصف بشكل شبه يوميا.

وأفاد الدفاع المدني بمقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين بجروح جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة للشرطة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي حادثة منفصلة قُتل شخصان، هما امرأة وطفل، وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل قرب مستشفى كمال عدوان بشمال غزة.

وفي هجوم ثالث استهدفت طائرة إسرائيلية سيارة أخرى للشرطة في مدينة غزة ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، بحسب الدفاع المدني.

وأكد مستشفيا الشفاء وناصر في غزة سقوط القتلى.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الفور على طلب للتعليق.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل 1221 شخصا، بحسب أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر حيز التنفيذ قتل ما لا يقل عن 792 فلسطينيا بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة. وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام موثوقة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة جنود في غزة منذ بدء الهدنة.

ستر-جد/غد/ع ش