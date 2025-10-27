مكافحة غلاء المعيشة تعزز فرص زهران ممداني في رئاسة بلدية نيويورك

afp_tickers

4دقائق

على الطريق السريع بين منطقتي بروكلين وكوينز في نيويورك، لا يسع السائقين تفويت لافتة صفراء ضخمة كتب عليها “صوّتوا لزهران من أجل مدينة بأسعار معقولة”، فمكافحة غلاء المعيشة التي ركّز عليها زهران ممداني في برنامجه الانتخابي، جعلته الأوفر حظا لرئاسة بلدية نيويورك.

بدأ التصويت المبكر السبت وستُجرى الانتخابات في مراكز الاقتراع بتاريخ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

تُعدّ الإيجارات الباهظة ونقص المساكن من المشاكل الشائعة حاليا في نيويورك التي تضم 8,5 ملايين نسمة، وحيث يعجز 25 % من الكسان عن تغطية احتياجاته الأساسية من طعام ومسكن، بشكل مناسب.

في حزيران/يونيو، تجاوز متوسط الإيجار للمرة الأولى في نيويورك أربعة آلاف دولار، بحسب موقع “ستريت إيزي” العقاري، أي أكثر من ضعف المتوسط الأميركي. وارتفعت الإيجارات غير الخاضعة لأطر تنظيمية بنسبة 5,6% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بعام 2024.

ويَعِد زهران ممداني الذي ينتمي إلى الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي بتجميد إيجارات مليوني مستأجر يخضعون لعقود منظمة تُحدّد زياداتها سلطات المدينة، وبناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية خلال العقد المقبل.

ويقول “لا يمكننا أن ندع السوق تحدد من له الحق في العيش بكرامة”.

يوضح دانيال شلوزمان، الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز أنّ “زهران ممداني أدرك أن ارتفاع أسعار كل شيء بعد جائحة كوفيد والتضخم، جعل الناس تحت ضغط”.

وقد نجح في إثارة هذه القضايا بطريقة لم يفعلها منافسه الرئيسي أندرو كومو على ما يؤكد شلوزمان.

يرفع سانتياغو (69 عاما) الذي التقته وكالة فرانس برس بالقرب من تجمّع جماهيري لدعم ممداني، لافتة تدعو إلى “مساكن بأسعار معقولة لمجتمعنا”.

ويقول واقفا في ظل جسر جورج واشنطن الذي يربط المدينة بولاية نيوجيرزي المجاورة التي اضطرت عائلات كثيرة للانتقال إليها بحثا عن إيجارات بأسعار معقولة، “نحن نرزح تحت عبء تكاليف السكن”.

– متاجر بقالة متاحة للجميع –

يقول ليكس رونتري، وهو ناشط في مجال حقوق السكن يبلغ 27 عاما ومناصر لممداني إنّ “المستأجرين يمثلون 70% من سكان نيويورك، لذا نحن الغالبية. إذا توحّدنا، تكون لدينا فرصة فعلية لإحداث تغيير إيجابي”.

وإلى جانب الإيجارات، يشكو سكان نيويورك باستمرار من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ارتفعت أسعار البيض واللحوم والدواجن والأسماك بنسبة 8,9% في المدينة خلال العام الفائت. ويقول 90 % من سكان نيويورك إن كلفة البقالة ترتفع بوتيرة أسرع من دخلهم، بحسب وثيقة من حملة ممداني الانتخابية.

وفي حال انتخابه رئيسا للبلدية، وعد ممداني بإنشاء شبكة من متاجر البقالة البلدية، متاحة للجميع.

ولاقى هذا الاقتراح انتقادا من معارضيه لا سيما أندرو كومو، الذي تساءل “لماذا ندعم مشتريات الأغنياء من الطعام؟”.

ويصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممداني بأنه “شيوعي”.

ويظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “داتا فور بروغريس” أن ثلثي سكان نيويورك يؤيدون هذا الإجراء.

ويقول ستيفن لويز، وهو نادل يبلغ 41 عاما، لوكالة فرانس برس أنه فكّر في مغادرة نيويورك والانتقال إلى مدينة أقل غلاء، مضيفا “لكن كل ما قد تحتاجه ثقافيا واجتماعيا متاح في نيويورك. من الصعب إيجاد مكان مشابه لها”.

غو-بيل/رك/غ ر