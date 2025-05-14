مكيفات الهواء تصبح من الضروريات في الهند والسكان يشترون 14 مليونا منها سنويا

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أصبح شراء مكيّف هواء ضروريا لآرتي فيرما، على غرار ملايين الهنود الذين يعانون سنويا من الحرّ الشديد في فصل الصيف، رغم أنّ هذا الجهاز يساهم في ظاهرة الاحترار المناخي.

ومع ارتفاع مستويات المعيشة ودرجات الحرارة كذلك، يُتوقَّع أن يزداد عدد أجهزة تكييف الهواء المباعة في الدولة الأكثر تعدادا بالسكان في العالم (1,4 مليار نسمة)، من 14 مليون جهاز عام 2024 إلى 30 مليونا بحلول عام 2030.

لكن لتشغيل هذه الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، يتعيّن على الهند أن ترفع إنتاجها من الكهرباء ثلاث مرات، بحسب الخبراء.

لا تزال ثالث أكبر دولة مصدّرة للغازات المسببة للاحترار في العالم، تعتمد على الفحم الملوِّث جدا لتوليد الكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم الغازات المبردة المتسرّبة من مكيفات الهواء في ظاهرة الاحترار المناخي، فضلا عن الهواء الساخن الذي تطلقه هذه الاجهزة.

لكنّ الأولوية تكمن في مكان آخر بالنسبة إلى البائعة آرتي فيرما (25 عاما)، التي تتجوّل في شوارع نيودلهي طيلة اليوم لمقابلة زبائنها.

وتقول الشابة التي تكسب 30 ألف روبية (نحو 350 دولارا) شهريا “عندما أعود إلى المنزل بعد يوم طويل من العمل، أرغب في حد أدنى من الراحة”.

وتضيف من شقتها المتواضعة المؤلفة من غرفتين في منطقة فقيرة من العاصمة الهندية “كنت سابقا أنام على الشرفة. لكنّ الطقس حاليا حارّ جدا ليلا لدرجة أنّ مكيف الهواء أصبح ضروريا”.

تُعدّ الهند أسرع أسواق مكيفات الهواء نموا في العالم، مع العلم أنّ 7% فقط من الأسر تمتلك هذه الاجهزة.

– لم يعد من الكماليات –

يقول كيه جيه جاوا، رئيس الفرع الهندي من شركة “دايكين” اليابانية المصنّعة للمكيفات “إنّ نمو مبيعات المكيفات يعود بالدرجة الاولى إلى الطقس، ونمو الطبقة المتوسطة، وخيارات التمويل الجيدة، وإتاحة الكهرباء على نطاق واسع”.

ويضيف عبر وكالة فرانس برس “لم يعد هذا الجهاز اليوم من الكماليات بل بات استثمارا (…) لأنّ النوم الجيد ضروري لصحتنا الذهنية والجسدية”.

دفعت فصول الصيف التي تصبح أكثر حرا وطولا في الهند المستهلكين إلى شراء مكيفات الهواء.

اعتاد السكان على موجات الحر الشديدة التي تستمر من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، لكنّ التغير المناخي أدى إلى إطالة هذه الموجات وتضاعفها وزيادة حدتها في مختلف أنحاء العالم، على ما توصّلت إليه دراسات لعلماء.

يُعدّ الأطفال وكبار السن والمرضى وأي شخص يعمل في الهواء الطلق أكثر عرضة لمخاطر موجات الحر.

تسببت درجات الحرارة المرتفعة في وفاة نحو 11 ألف شخص بين عامي 2012 و2021، بحسب بيانات للحكومة الهندية.

كان العام الفائت هو الأكثر حرّا في البلاد منذ عام 1901، إذ شهد أطول موجة حر مسجلة حرارة تتجاوز 45 درجة مئوية مرات كثيرة.

في أيار/مايو 2024، عادلت العاصمة نيودلهي الرقم القياسي الذي سجلته قبل عامين مع 49,2 درجة مئوية.

وبحسب دراسات لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تساهم مكيفات الهواء في رفع درجات الحرارة في المناطق المُدنية بدرجة واحدة على الأقل في المتوسط، بسبب الهواء الساخن الذي تطلقه.

لتشعر بالبرودة، اعتمدت آرتي فيرما منذ فترة طويلة على مبرد هواء هو عبارة عن توربين ضخم صاخب، يتم وضعه أمام مستوعب من الماء لإطلاق هواء بارد.

– أقل استهلاكا للطاقة –

لكن اضرارها لإعادة تزويده باستمرار واحتمال استقرار البعوض في المياه أقنعها بشراء مكيف هواء بسعر يعادل 580 دولارا، وهو ما تعتبره ثروة صغيرة.

وتقول مازحة “كان بإمكاني شراء الذهب بهذه الأموال، وكان ذلك ليكون استثمارا جيدا”.

دفعت 146 دولارا كدفعة أولى وستسدد الباقي على أقساط شهرية.

في فترة بعد ظهر حارة جدا من أحد أيام نيسان/أبريل، كان متجر “إمبيريال ريفريجيريشن” الواقع في منطقة قديمة من دلهي، يعجّ بالزبائن.

وقد ارتفعت مبيعات مكيفات الهواء في المتجر ثلاث مرات في السنوات الخمس الفائتة، بفضل زبائن جدد وآخرين يستبدلون أجهزتهم القديمة.

يقول جابساهب سينغ أهوجا (22 سنة) الذي تدير عائلته المتجر منذ 50 عاما، “لا تدوم مكيفات الهواء طويلا بسب وجود ملوّثات كثيرة في هواء دلهي مما يؤدي إلى تآكلها وتسرب غاز التبريد”.

تُعدّ نيودلهي التي يتخطى عدد سكانها 30 مليون نسمة، واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستكون مكيفات الهواء مسؤولة عن ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهند، وتُعنَى بنحو نصف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2050.

لكن حتى اليوم، لم تبدأ الدولة تطبيق التزامها العالمي بالتبريد، والذي يهدف إلى الحد من التأثير المناخي لتكييف الهواء.

لا يشعر جابساهيب سينغ أهوجا بالقلق إزاء هذا الأمر، إذ يرى يوميا إقبال زبائنه على الأجهزة التي تستهلك قدرا أقل من الطاقة.

وتتصدر المكيفات القابلة للعكس (ساخن/بارد)، والتي يضبط المصنعون حرارتها على 24 درجة مئوية، قوائم المبيعات حاليا، بحسب البائع.

ويقول إن “تقييمات استهلاك الطاقة أصبحت الآن إلزامية، وسوف نستفيد جميعا منها”.

ابه/رك/جك