ملايين المشاهدات لأغنية لكانييه ويست تمجّد هتلر عبر “إكس”

afp_tickers

4دقائق

حققت أغنية “هيل هتلر” (“Heil Hitler”) للمغني الأميركي كانييه ويست ملايين المشاهدات على منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك منذ إصدارها في 8 أيار/مايو، رغم حظر الأغنية من منصات رئيسية أخرى مثل يوتيوب.

وبعدما حقق هذا الفنان الذي بات يُعرف باسم “يي” شهرة بفضل أغانيه التي نال من خلالها 24 جائزة غرامي، أطلق المغني سلسلة تصريحات معادية للسامية ومؤيدة للنازية في السنوات الأخيرة.

وعلى حسابه في منصة إكس، حقق المقطع الذي نشر في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة حتى الأحد.

وتظهر في الأغنية مجموعة من الأميركيين السود يرتدون جلود الحيوانات ويرددون عنوان الأغنية الذي يحيي أدولف هتلر، مهندس إبادة نحو ستة ملايين يهودي في أوروبا بين عامي 1933 و1945.

وتنتهي الأغنية بخطاب ألقاه الدكتاتور النازي.

وبحسب بيان نقلته محطة “إن بي سي نيوز” الأميركية، قررت يوتيوب “إزالة المحتوى” المذكور، مؤكدة أنها ستواصل “إزالة التحميلات الجديدة” للأغنية من منصتها.

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي “ريديت” للوسيلة الإعلامية نفسها إنها ستزيل أي تحميلات للأغنية من المنصة. وقال ناطق باسم الموقع “الكراهية ومعاداة السامية ليس لها مكان على الإطلاق على ريديت”.

وأزيلت الأغنية أيضا من منصتي البث الموسيقي الرئيسيتين سبوتيفاي وآبل ميوزيك.

منذ استحواذه على تويتر في أواخر عام 2022، قرر إيلون ماسك السماح بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة على المنصة التي بات اسمها إكس.

وينصب أغنى أغنياء العالم نفسه مدافعا عن حرية التعبير، لكنّ منتقديه يتهمونه بالترويج لمعتقداته السياسية الخاصة.

وأصبح رئيس شركتي “تيسلا” و”سبايس إكس” حليفا وثيقا لدونالد ترامب خلال الحملة الرئاسية الأميركية لعام 2024، وخصص 277 مليون دولار من ثروته الشخصية لدعم المرشح الجمهوري وحزبه.

ولم ترد “إكس” على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس في الموضوع.

في شباط/فبراير، أعلن كانييه ويست عزمه الانكفاء عن منصة إكس حيث اختفى حسابه لأيام، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم حظره أو أن المغني ألغى الحساب بنفسه. وقبل ذلك بفترة وجيزة، كان قد نشر رسائل معادية للسامية مثل “أنا أحب هتلر”، وأعرب عن دعمه لمغني الراب شون كومز، المعروف أيضا باسم بي. ديدي، والذي يخضع للمحاكمة حاليا في نيويورك في قضية كبرى تتعلق بالاتجار بالجنس.

كذلك، جرى إغلاق موقع العلامة التجارية للأزياء “ييزي” في شباط/فبراير من جانب منصة “شوبيفاي”، بعد أن طرح عليها للبيع قمصانا بيضاء عليها صليب معقوف.

وفي خريف عام 2022، كان كانييه ويست الذي يقول إنه يعاني من الاضطراب ثنائي القطب، أدلى بتصريحات معادية للسامية.

وجرى تعليق حساب الفنان على تويتر بسبب “التحريض على العنف” بعد نشر صورة تظهر صليبا معقوفا متشابكا مع نجمة داود. وأعيد تفعيل حسابه لاحقا بواسطة الشبكة الاجتماعية التي اشتراها إيلون ماسك.

كذلك، قررت شركة المعدات والألبسة الرياضية “أديداس” إنهاء تعاونها مع مغني الراب، أحد أنجح نجوم عالم الموضة.

رل/جك/غ ر