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منح رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد “وسام زايد الثاني”

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منح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى إلى هندو أومارو إبراهيم رئيسة رابطة النساء والشعوب الأصلية في تشاد، تقديراً لدورها في نجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب28” الذي استضافته دبي أواخر العام الماضي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات وام

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أنّ راشد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد “قام بتسليم الوسام لهندو إبراهيم، التي أعربت عن بالغ شكرها وتقديرها” للرئيس الإماراتي.

وهنأ الشامسي إبراهيم على هذا الوسام، مشيداً بمشاركة تشاد في مؤتمر “كوب28” ودعمها اتفاق الامارات.

هت/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية