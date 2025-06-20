مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة تدعو لضبط النفس في صراع إسرائيل وإيران

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واشنطن (رويترز) – حثت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة طرفي الصراع الإسرائيلي الإيراني على حماية المدنيين وأكدت على أهمية ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد.

وقالت السفيرة باربرا وودورد لمجلس الأمن الدولي “هذه لحظة حرجة للمنطقة بأسرها، والمزيد من التصعيد ليس في مصلحة أحد. يجب ألا يُستهدف المدنيون أبدا، ونأسف لخسارة أرواحهم”.

وأضافت “ضبط النفس أمر مهم لمنع المزيد من التصعيد وخسارة الأرواح… العمل العسكري لا يمكن أن يضع حدا للقدرات النووية الإيرانية”.