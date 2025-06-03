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منصور بن زايد يجري زيارة رسمية إلى الكويت

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وصل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في الإمارات، الثلاثاء إلى الكويت، في زيارة رسمية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان في استقباله في مطار الكويت الدولي رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، بحسب “وام”.

ويضم الوفد المرافق لمنصور بن زايد، وزير التسامح والتعايش الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس، ووزير الطاقة سهيل بن محمد المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة تمكين المجتمع شما المزروعي، ووزيرة التربية والتعليم سارة الأميري، ووزير العدل عبد الله بن سلطان النعيمي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر.

م ل/

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