منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمتين الخليجية الاستثنائية والعربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

مثل نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان دولة الإمارات في القمتين الخليجية الاستثنائية، والعربية الإسلامية الطارئة اللتين استضافتهما دولة قطر لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي على أراضيها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

ضم الوفد الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومحمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، ولانا زكي نسيبة وزيرة دولة وسعيد مبارك الهاجري وزير دولة.

وانعقدت قمّة طارئة في العاصمة القطرية للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مسؤولين من حماس في الدولة الخليجية التي تلعب دور الوسيط في الحرب في قطاع غزة.

وذكر الإعلام الرسمي السعودي أن قمة استثنائية لدول مجلس التعاون الخليجي الست ستعقد في الدوحة الإثنين أيضا.

