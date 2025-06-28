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منطاد الإمارات يحلق في سماء روسيا

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يشارك فريق منطاد الإمارات في النسخة الثالثة من مهرجان الأخوة الروسي الدولي للطيران بالمناطيد، الذي انطلق من مدينة نيجني نوفغورود الروسية ويستمر حتى الأول من تموز/يوليو المقبل، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ المهرجان يشهد مشاركة دولية واسعة تضم فرقا من بلغاريا وسلوفاكيا وبيلاروس وأرمينيا، إلى جانب عدد من الفرق الروسية.

وأكد رئيس منطاد الإمارات الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري أن “مشاركة الفريق تتجاوز الجانب الرياضي لتمثل مهمة للتعريف بالثقافة الإماراتية وإبراز عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين”، مشيرا إلى أن الفريق قدم عروضا جوية حرة بحضور مسؤولين ووسائل إعلام روسية.

وأوضح أن هذه المشاركة في روسيا تأتي ضمن الجولة الدولية الثانية للفريق، والتي انطلقت من مدينة بريستول البريطانية بهدف نشر الثقافة العربية والإسلامية العريقة في مختلف دول العالم، على ما نقلت عنه “وام”.

هت

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