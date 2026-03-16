فيلمان عن إيران والسودان يفوزان بالجوائز الكبرى في مهرجان جنيف لحقوق الإنسان
كرمت الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان ومنتدى جنيف السينمائي الدولي لحقوق الإنسان (FIFDH) الأفلام التي تتناول الوضع في إيران وفي السودان. وفاز فيلم «ثعلب تحت قمر وردي» بالجائزة الكبرى للأفلام الوثائقية، بينما حصد فيلم «ملكة القطن» الجائزة الكبرى للأفلام الروائية الطويلة.
وقالت المديرتان المشاركتان في المهرجان، لورا لونغوباردي وليلى ألونسو هوارتي، يوم السبت: “تعكس قائمة الجوائز هذه ثراء الأصوات التي يبرزها المهرجان. وتكشف هذه الأفلام عن حقائق غالبًا ما تكون غير معروفة”.
فعلى صعيد الأفلام الوثائقية، يعرض فيلم “ثعلب تحت قمر وردي” محاولات الشابة الأفغانية ثريا أخلاقي، البالغة من العمر 16 عامًا، الهروب من إيران على مدى خمس سنوات. والفيلم من إنتاج الفنانة نفسها بالتعاون مع المخرج الإيراني مهرداد أوسكوئي، وهو يدين عنف النظام الأبوي.
+ هل تنجح آلية اممية جديدة في مواجهة “الفصل العنصري” ضد الانساء في افغانستان؟
وبوصفه فائزًا بالجائزة الكبرى، حصل المنتجون.ات على 10،000 فرنك سويسري (12،500 دولار) مُقدّمة من مدينة وكانتون جنيف. وفاز فيلم آخر، وهو “رسائل من شارع وولف” (Letters from Wolf Street) للمخرج أرجون تالوار، بجائزة فييرا دي ميلو وقيمتها 5،000 فرنك سويسري. ويروي هذا الفيلم الوثائقي البولندي الألماني قصة العنصرية اليومية التي يواجهها المهاجرون.ات في بولندا.
وفي فئة الأفلام الروائية الطويلة، مُنحت الجائزة الكبرى، البالغة قيمتها 10،000 فرنك سويسري من مؤسسة باربور، لفيلم “ملكة القطن” (Cotton Queen) للمخرجة سوزانا ميرغني. ويواجه المشاهدون.ات في الفيلم صراعات السلطة ومعركة النساء ضد الاستعمار في منطقة زراعة القطن بالسودان.
الإفلات من العقاب يُفشل جهود السّلام في السودان
ومُنحت جائزة “رؤية لحقوق الإنسان” البالغة 5،000 فرنك سويسري إلى فيلم “يورلو/بلد” (Yurlu/Country) للمخرجة يارا بو ملحم. ويركز هذا الفيلم الصريح على تأثير الانتهاكات الاستعمارية على العمل والأرض والتراث.
واختتم المهرجان يوم الأحد. وقد اختلط أكثر من 200 ضيف وضيفة من العوالم الفنية والعلمية والسياسية والنشاطية مع ما يقرب من 33،000 متفرج ومتفرجة على مدار أيام المهرجان.
