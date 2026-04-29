منظمة: تزايد استهداف المستشفيات والعاملين بها منذ صراع الشرق الأوسط

جنيف 29 أبريل نيسان (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن الهجمات على المرافق الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية تتزايد على الصعيد العالمي، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ منذ اندلاع أحدث صراع في الشرق الأوسط.

وأضافت المنظمة أنه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في نهاية فبراير شباط، بلغ متوسط الهجمات على المرافق الصحية والعاملين فيها عالميا نحو 3.7 هجمة يوميا، لكنه ارتفع حاليا إلى 4.3.

وقال الطاف موساني رئيس التدخلات الصحية الطارئة في منظمة الصحة العالمية للصحفيين في جنيف “هذا يوضح بجلاء أن الرعاية الصحية أصبحت هدفا”.

وتشمل الهجمات الغارات الجوية وقصف المستشفيات والعيادات إلى جانب اعتقال عاملين في مجال الرعاية الصحية وترهيبهم.

وقال موساني “في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الرعاية الصحية، تتعرض للهجوم… وهو ما ينعكس بشكل عميق على سير العمل”.

وأفادت المنظمة بإغلاق 50 مستشفى ومركزا صحيا خاصا منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تعرض 16 مستشفى في جميع أنحاء المنطقة لأضرار.

وندد تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية مرارا بهذه الهجمات ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها، وسلط الضوء على وضع لبنان، حيث جرى توثيق 149 هجوما على مرافق الرعاية الصحية.

وقُتل أكثر من 2500 شخص في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في لبنان منذ الثاني من مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران النار على مواقع إسرائيلية، مما دفع إسرائيل إلى شن حملة عسكرية جوية وبرية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي إن الضربات الإسرائيلية على المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية في لبنان، قد تصل إلى حد جرائم حرب.

ونفت إسرائيل مرارا أنها تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتقول إنها لا توجه ضربات إلا لمواقع حزب الله.

وأضاف جيبريسوس أنه جرى الإبلاغ عن 26 هجوما على مواقع الرعاية الصحية في إيران منذ أواخر فبراير شباط.

وقالت المنظمة إن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية أثرت أيضا بشدة على تقديم الخدمات الطبية في غزة، حيث لا يعمل حاليا سوى مستشفى واحد بكامل طاقته. وانعكست كذلك تداعياتها على السودان الذي لا تتجاوز فيه نسبة المستشفيات العاملة بكامل طاقتها 54 بالمئة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)