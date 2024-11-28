منظمة الصحة: بعض مستشفيات لبنان تبدو جاهزة للعودة سريعا للعمل بعد وقف إطلاق النار

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جنيف (رويترز) – عبر مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الخميس عن تفاؤله بأن بعض المنشآت الصحية التي توقفت عن العمل في لبنان خلال الصراع، الذي استمر على مدى تجاوز العام، ستعود قريبا للعمل مرة أخرى إذا صمد وقف إطلاق النار.

وقال ممثل المنظمة في لبنان عبد الناصر أبو بكر في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بعد تقييم الأضرار هذا الأسبوع “قد يستغرق عدد من مستشفياتنا بعض الوقت، لكن ربما تتمكن بعض المستشفيات من العودة للعمل بسرعة كبيرة”.

وأضاف “وبالتالي نحن متفائلون جدا”، مشيرا إلى أن أربعة مستشفيات في بيروت ومناطق محيطة بها من بين تلك التي قد تستأنف العمل سريعا.