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منظمة الصحة: مقتل 28 مسعفا في لبنان في 24 ساعة

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جنيف (رويترز) – قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن 28 من أفراد الطواقم الطبية قتلوا في لبنان في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وتشن إسرائيل ضربات جوية ودفعت بقوات برية لقتال جماعة حزب الله اللبنانية في تصعيد كبير للاشتباكات بين الجانبين.

وقال جيبريسوس في إفادة صحفية عبر الإنترنت إن العديد من العاملين في قطاع الصحة “لا يتوجهون لعملهم وفروا من المناطق التي يعملون بها بسبب القصف”. ودعا إلى تعزيز حماية العاملين في قطاع الصحة.

وأضاف أن ذلك يحد بشكل كبير من توفير الرعاية المطلوبة ومواصلة تقديم الخدمات الصحية.

وأشار إلى أن المنظمة لن تتمكن من تسليم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية للبنان يوم الجمعة بسبب تعليق الرحلات الجوية.

وقال عبد الناصر أبو بكر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان في الإفادة إن جميع العاملين في القطاع الصحي الذين قتلوا يوم الأربعاء كانوا يؤدون واجبهم ويساعدون المصابين.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن ألفي شخص قتلوا في المجمل، منهم 127 طفلا، وأصيب 9384 آخرون منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان العام الماضي.

وقال أبو بكر “تم إخلاء المستشفيات بالفعل. أعتقد أن ما يمكنني قوله الآن هو إن القدرة على التعامل مع العدد الضخم من القتلى والجرحى موجودة، لكنها مسألة وقت حتى تستنفد المنظومة فعليا كل طاقتها”.

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