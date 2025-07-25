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منظمة الصحة العالمية: الوضع الصحي في السويداء قاتم والمستشفيات تحت ضغط

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جنيف (رويترز) – قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفيات مدينة السويداء في جنوب سوريا تتعرض لضغط هائل عقب اندلاع اشتباكات طائفية هذا الشهر بين الدروز، وهم أفراد طائفة دينية تعيش بالمنطقة، وقبائل بدوية سورية.

وقالت كريستينا بيثكي ممثلة المنظمة في سوريا للصحفيين في جنيف عبر الفيديو “الوضع في السويداء قاتم، فالمرافق الصحية تعاني ضغطا هائلا… خدمات الكهرباء والماء مقطوعة والأدوية الأساسية آخذة في النفاد”.

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