منظمة الصحة العالمية: غزة تشهد أعلى معدل شهري لحالات سوء التغذية الحاد

جنيف (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الخميس إن قطاع غزة شهد أعلى معدل شهري لسوء التغذية الحاد لدى الأطفال مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.

وأضاف في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف “في يوليو، تم تشخيص ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق”.

وقال إن 99 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام وحتى 29 يوليو تموز، وهم 64 بالغا و35 طفلا من بينهم 29 دون سن الخامسة.

وتشير إحصاءات المنظمة إلى أن نحو 25 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد في القطاع.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في لقاء عن بعد “لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور. يجب تكثيف الإمدادات. يجب أن يكون هناك تنوع غذائي”.

