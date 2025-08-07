منظمة الصحة العالمية: نحو 12 ألفا دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد في غزة

جنيف (رويترز) – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم الخميس إن ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، مع ارتفاع الوفيات المرتبطة بالجوع في القطاع.

وأضاف في تصريحات من مقر المنظمة بجنيف “في يوليو، تم تشخيص ما يقرب من 12 ألف طفل دون سن الخامسة على أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد في غزة، وهو أعلى رقم شهري يتم تسجيله على الإطلاق”.

وقال إن 99 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام وحتى 29 يوليو تموز، وهم 64 بالغا و35 طفلا من بينهم 29 دون سن الخامسة.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) فإن عدد حالات دخول المستشفى بسبب سوء التغذية ارتفعت إلى المثلين تقريبا في شهري يونيو حزيران ويوليو تموز، من 6344 إلى 11877 طفلا.

ويعاني 2500 من هؤلاء الأطفال من سوء تغذية حاد.

ودعا تيدروس إلى تقديم كميات أكبر من المساعدات ودون انقطاع عبر جميع الطرق الممكنة.

وقالت المنظمة إنها تدعم المراكز الأربعة المعنية بمواجهة سوء التغذية في غزة، لكن إمدادات حليب الأطفال ومواد التغذية قليلة للغاية.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تصريحات عبر رابط فيديو “لا يزال إجمالي حجم الإمدادات الغذائية غير كاف على الإطلاق لمنع المزيد من التدهور. يجب تكثيف الإمدادات. يجب أن يكون هناك تنوع غذائي”.

وقال مرصد عالمي للجوع إن هناك سيناريو للمجاعة يتكشف في قطاع غزة، حيث يتفشى الجوع ويموت الأطفال لأسباب تتعلق بالجوع ويجري تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر بشدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن استهلاك الغذاء في أنحاء غزة انخفض إلى أدنى مستوى منذ بداية الحرب.

وتحدث 81 بالمئة من الأسر في القطاع الساحلي الصغير المكتظ الذي يبلغ عدد سكانه 2.2 مليون نسمة عن استهلاك كميات قليلة جدا من الغذاء، مقارنة مع 33 بالمئة من الأسر في أبريل نيسان.

