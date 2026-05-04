منظمة حقوقية تندد بسوء معاملة ناشطي “أسطول الصمود” المعتقلين في إسرائيل

أدان المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة) الاثنين “الإيذاء النفسي وسوء المعاملة” الذي يتعرض له الناشطان المعتقلان سيف أبو كشك وتياغو أفيلا من “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار على غزة.

وأشارت المنظمة الحقوقية التي زارت الناشطين الاثنين إلى “الاستجوابات التي تستمر لمدة تصل إلى ثماني ساعات” في المرة الواحدة، والتهديدات بالقتل أو التهديد “بقضاء 100 عام في السجن”، ووضع إضاءة شديدة في الزنزانات، وعصب العينين خارج الزنزانة بشكل دائم حتى أثناء الزيارات الطبية.

وأضافت أن “عصب عيني المريض أثناء الزيارة الطبية هو انتهاك صارخ للمعايير الأخلاقية الطبية”.

يأتي ذلك بعدما مددت محكمة إسرائيلية الأحد لمدة يومين اعتقال الإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام منذ ستة أيام ويكتفيان بشرب الماء، وفق “عدالة”.

وتابع المركز الحقوقي “ننتظر لنعرف ما إذا كانت الدولة ستطلب تمديد هذا الاحتجاز” الثلاثاء.

اعتقلت إسرائيل أبو كشك وأفيلا الخميس مع نحو 175 ناشطا آخر قبالة سواحل اليونان، كانوا على متن نحو عشرين قاربا من “أسطول الصمود العالمي” الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المدمر، حيث لا يزال وصول المساعدات الإنسانية مقيدا إلى حد كبير.

كما نددت المنظمة غير الحكومية بأن “غالبية استجواباتهما” تركز على الأسطول “وهي مهمة إنسانية سلمية، ما يؤكد أن الاحتجاز هو محاولة لتجريم المساعدات الإنسانية والتضامن”.

واقتادت القوات الإسرائيلية جميع النشطاء الآخرين، وهم من جنسيات عدة، في جزيرة كريت عقب اتفاق بين اليونان وإسرائيل.

تتهم إسرائيل سيف أبو كشك وتياغو أفيلا بالارتباط بحركة حماس الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية نفت الأحد أي سوء معاملة في مراكز الاحتجاز.

