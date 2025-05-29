منظومة توزيع المساعدات في غزة تحت ضغط مع سعي الآلاف للحصول على طعام

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من ميشيل نيكولز ونضال المغربي

الأمم المتحدة/القاهرة (رويترز) – فتحت مؤسسة تدعمها الولايات المتحدة موقعا ثالثا لتوزيع المساعدات في غزة يوم الخميس وقالت إنها ستفتح المزيد في الأسابيع المقبلة مع تعرض قدرة منظومة التوزيع الجديدة للاختبار بعد توافد آلاف الفلسطينيين على نقاط التوزيع للحصول على الطعام الذي تشتد حاجتهم إليه.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي مؤسسة خاصة برعاية الولايات المتحدة وبتأييد من إسرائيل، عملياتها هذا الأسبوع، لكن مشاهد صاخبة وقعت عندما اندفع آلاف الفلسطينيين إلى الأسوار وأجبروا متعاقدين من القطاع الخاص لتوفير الأمن على التراجع.

وأدت البداية الفوضوية للعمليات إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لإدخال المزيد من المواد الغذائية للقطاع ووقف القتال في ظل مقترحات جديدة طرحتها الولايات المتحدة وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها تدرسها.

وأعلنت المؤسسة يوم الخميس أنها فتحت مركزا ثالثا لتوزيع المساعدات في غزة وقدمت حتى الآن ما يزيد قليلا عن 1.8 مليون وجبة. ومن المقرر فتح المزيد من مواقع التوزيع في الأسابيع المقبلة.

وتعرضت المنظومة الجديدة لانتقادات لاذعة من الأمم المتحدة وجماعات إغاثة أخرى قالت إنه استجابة غير كافية وتشوبها عيوب للأزمة الإنسانية الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعا على دخول المساعدات إلى غزة.

وقال وسام خضر (25 عاما)، وهو أب لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، إنه ذهب إلى موقع قريب من رفح رغم التشكك الشائع بين الفلسطينيين في المنظومة الجديدة وتحذيرات حماس للسكان ومطالبتهم بالابتعاد.

وذكر خضر أنه يذهب إلى هناك يوميا منذ الثلاثاء لكنه لم يحصل إلا على عبوة وزنها ثلاثة كيلوجرامات وتحتوي على دقيق وسردين معلب وملح ومعكرونة وبسكويت ومربى في اليوم الأول.

وقال من رفح في اتصال هاتفي مع رويترز “أنا رحت بسبب الجوع، لنا أسابيع ما كان عنا طحين ولا شي في الخيمة”.

وأضاف “ابني كل يوم بيصحى بده حاجة ياكلها ومش قادر أجيب له أي شي”.

وعندما وصل مع والده وشقيقه، كان يوجد الآلاف بالفعل ولم يكن هناك أي مؤشر على عملية تحديد الهوية التي قال مسؤولون إسرائيليون إنها ستتم لفحص أي شخص يعتقد أن له صلات بحماس.

وقال “أنا ما شفت ولا شي، ولا حدا طلب مني حاجة، وإذا كان في هناك بوابة إلكترونية أو ماكينة لتصوير أو فحص الناس كله اندهس تحت رجلين الناس”.

وأضاف “الناس جوعانة وما خلوا شي في الموقع إلا أخدوه”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها توقعت ردود فعل كهذه من “السكان المنكوبين”، لكن الأمم المتحدة قالت إن كمية المساعدات التي دخلت لا تزال أقل بكثير من المطلوب للحد من خطر تعرض أكثر من مليوني شخص في القطاع للمجاعة.

وذكر مسؤولون في الأمم المتحدة أنه كانت هناك حاجة قبل الحرب لما لا يقل عما بين 500 و600 شاحنة من المساعدات والسلع التجارية يوميا لتزويد غزة بالإمدادات.

ووصفت مبعوثة الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط سيجريد كاج كمية المساعدات التي سمحت إسرائيل للأمم المتحدة بإخالها حتى الآن بأنها “مثل قارب نجاة بعد غرق السفينة” لأن الجميع في غزة يواجه خطر المجاعة.

بل إن هذه المساعدات لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للفلسطينيين في شمال غزة المعزولين عن نقاط التوزيع في الجنوب.

وقالت غادة زكي، وهي أم لسبعة أطفال تبلغ من العمر 52 عاما في مدينة غزة، لرويترز عبر تطبيق مراسلات “يعني احنا بنشوف فيديوهات عن المساعدات وإنه بعض الناس وصلهم مساعدات بس هنا الكل بيقول ما وصلت شاحنات”.