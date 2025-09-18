منظومة دفاع جوي إسرائيلية تعمل بالليزر جاهزة للاستخدام هذا العام

reuters_tickers

3دقائق

من ستيفن شير

القدس (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إنها أكلمت بنجاح اختبار نظام للدفاع الصاروخي منخفض التكلفة وعالي القدرة يعمل بالليزر على تدمير الصواريخ التي تطلق صوب إسرائيل، على أن يكون جاهزا للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.

وسيكون نظام “الشعاع الحديدي”، الذي طورته رافائيل أدفانس ديفينس سيستمز، مكملا لأنظمة القبة الحديدية ومقلاع داوود وآرو المضادة للصواريخ التي استخدمت لاعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قطاع غزة وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي اليمنية.

وشاركت إلبيط سيستمز في هذا المشروع بإنتاج الليزر.

وتبلغ تكلفة اعتراض الصاروخ الواحد حاليا 50 ألف دولار على الأقل، لكن تكلفة أنظمة الليزر ضئيلة إذ يركز الليزر بشكل أساسي على الصواريخ الصغيرة والطائرات المسيرة.

وقالت الوزارة “بعد إثبات أداء الشعاع الحديدي، نتوقع قفزة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي من خلال نشر أنظمة أسلحة الليزر بعيدة المدى هذه”.

وأضافت أنها اختبرت نظام “الشعاع الحديدي”، بعد تطويره على مدى سنوات، لعدة أسابيع في جنوب إسرائيل وأثبت فعاليته في “بيئة تشغيلية متكاملة، حيث اعترض صواريخ وقذائف مورتر وطائرات ومسيرات خلال مجموعة شاملة من السيناريوهات التشغيلية”.

وقالت الوزارة إن من المقرر دمج المجموعة الأولى من هذه المنظومة في الدفاعات الجوية للجيش بحلول نهاية العام.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي بالفعل أنظمة ليزر أقصر مدى وأقل قوة.

وقال أمير برعام المدير العام لوزارة الدفاع “هذه هي المرة الأولى في العالم التي يصل فيها نظام اعتراض ليزر عالي القدرة إلى مرحلة النضج التشغيلي الكامل”.

وقال يوفال شتاينتس رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل إن “الشعاع الحديدي” المصمم بتقنية البصريات التكيفية الخاصة بالشركة “سيحدث بلا شك نقلة نوعية في عالم الحرب الحديثة، وسيكون له تأثير غير مسبوق”.

وبالنسبة لدورها، تعمل إلبيط على تطوير أشعة ليزر عالية القدرة لتطبيقات عسكرية أخرى. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بتسلئيل ماكليس في هذا الصدد إن الشركة تعمل “أولا وقبل كل شيء (على تطوير) ليزر محمول جوا له القدرة على إحداث تغيير استراتيجي في قدرات الدفاع الجوي”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد وسلمى نجم)